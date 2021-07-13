Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı hazırlıklar başladı: Yüzde 90 doluluk var Ege'ye akın olacak

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Ramazan Bayramı'nda kapalı olan tesislerin bu bayramda kaybı telafi edeceğini ifade etti.

YÜZDE 90'LARIN ÜZERİNDE DOLULUK VAR

Ege kıyılarındaki tesislerde bayram tatili sürecinde doluluk oranının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu belirten İşler, "Özellikle 12-25 Temmuz arası çok yoğun. Gün yaklaştıkça yüzde 100'lere ulaşacak gibi görülüyor. Vatandaşlarımızın rezervasyon yapmadan anlık bir plan yapmalarını önermiyoruz. Aksi takdirde yer bulmakta zorlanabilirler." diye konuştu.

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EGE'YE AKIN VAR

Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinde elde edilen başarının turizme de yansıdığını, temmuz ayında salgın etkilerinden arınmış bir dönem geçirdiklerini aktaran İşler, "İstanbul'dan akın akın Ege'ye bir akış var. Ayvalık'tan Marmaris'e kadar çok ciddi bir ilgi var. Otoyol bağlantısı nedeniyle İzmir ve çevresindeki tatil merkezleri de tercihte öne çıktı. Her bütçeye tatil imkanı sağlaması nedeniyle de Ege'de yoğunluğun arttığını gözlemliyoruz." dedi.

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TURİZME CAN SUYU OLACAK

Federasyonun başkan yardımcılarından Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise 9 günlük tatilin turizme can suyu olacağını dile getirdi.

Tesislerdeki hareketliliğin memnuniyet verici olduğuna işaret eden Özden, "Bu süre turizmi oldukça olumlu etkiler. İnsanları uzun tatil yapmaya teşvik eder. İlk 2 günü kurban kesmek için ayıracak vatandaşlar, tatil için de vakit bulabilecek. Bölgemizdeki oteller dolmak üzere. 9 günlük bayram tatili, turizme kesinlikle bir can suyu olacaktır ve turizmciye nefes aldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

FİYATLARDAN DERT YAKINANLAR TERMAL BÖLGELERE RAĞBET GÖSTERECEK

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen de sahillerdeki doluluk nedeniyle farklı tatil tercihlerinin ön plana çıktığına dikkati çekti.

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Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen ören yerlerinden olan Pamukkale'de de bayram tatili sürecinde yoğunluk yaşanacağını kaydeden Şen, "Denizli'deki termal tesislerde konaklama ücretleri sahil yörelerine göre neredeyse dörtte bir fiyatına. Fiyatların yüksekliğinden yakınanlar, bütçesine göre yer arayanlar bizim gibi termal bölgelere rağbet gösterecekler. Pamukkale'deki dolulukların gelecek hafta artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 7 Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın’ın Çine ilçesi oldu. Çine Menderes Bulvarı’nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi’ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti. Aydın’ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu. Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor. İstanbul’dan Marmaris’e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın’ın Çine ilçesinden Muğla’nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi. Vatandaş, “Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine’den Menteşe’ye 2,5 saatte geldim” dedi. İzmir’den Dalaman’a giden bir başka vatandaş ise, “Dalaman’a varmamız 4-5 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü” dedi. Bayram tatili erken başladı: Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Türkiye'de yerli turistin en fazla tercih ettiği ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla'ya Türkiye'nin dört bir köşesinden adeta araçlarla akın var. BiP'te paylaş

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