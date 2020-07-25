Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiyenin diz çökmesini bekleyenler yine hayal kırıklığına uğradı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenler yine hayal kırıklığına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden video konferans yöntemiyle katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlerin bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödediğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize karşı ne siyasetle, ne diplomasiyle, ne sağ duyuyla ne akılla bağdaşan sözler sarf eden, davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Alt yapı projeleriyle hedeflerimize adım adım yürüyoruz.

Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor.

Amasya çevre yolumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje şehir için trafiğini şehir dışına çıkarıyor. Vakitten ve akaryakıttan 110 milyon lira tasarruf yapılmasını sağlayacaktır.

Son günlerde çok fazla gürültü çıkaran ülkelerin hedefi Ayasofya değil, bizim buradaki varlığımız.

'Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana'
OYNAT 01:22
'Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana'
Amasya Çevre Yolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Elbette elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik. Ülkemize karşı ne siyasetle, ne diplomasiyle, ne sağ duyuyla ne akılla bağdaşan sözler sarf eden, davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana' ifadelerini kullandı.


Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak'tan Suriye'ye Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hamd olsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

Bizim kimsenin hakkında hukukunda toprağında denizinde gözümüz yoktur. Ancak kimsenin hak, hukuk ve çıkarımıza el uzatmasına izin vermeyiz.

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı.

Zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı fiilen veriyoruz. gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz.

Abone Ol Google News
İlk seçimde dostlarımızla iktidar olacağız

'İlk seçimde
dostlarımızla iktidar olacağız'

Kılıçdaroğlu, CHP 37. olağan kurultayında konuştu.
Hayatının fırsatını geri çevirdi

Hayatının
fırsatını geri çevirdi

​Galatasaray için Avrupa kapılarını kapattı.
Sadece bu alana halı serilmedi

Sadece bu
alana halı serilmedi

​Ayasofya Camii'nde halı serilmeyen alanın nedeni belli oldu.

​Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?

​İsrail gazetesi Haaretz yazarından çarpıcı yorum
Tesisat ustası çekti

Tesisat ustası çekti

​Bir daha 6 bin 766 yıl sonra görülebilecek.

Kilosu 8 bin lira

Kilosu 8 bin lira

Arı sütü talebine yetişemiyorlar...

Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde önemli mesajlar.

Yarım bırakılan serüven

Yarım bırakılan serüven

Türkiye'nin ilk silah fabrikası nasıl soba fabrikasına dönüştürüldü?
Şiddetle lanetliyoruz

Şiddetle lanetliyoruz

Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki.

Dedeağaç'tan kuşatma planı

Dedeağaç'tan kuşatma planı

ABD'nin üs kurma girişimleri Lozan'a aykırı.
Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

​Dışişleri Bakanlığı, Selanik'teki provokasyona tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.