Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenler yine hayal kırıklığına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Çevre Yolu açılış töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı gerçekleştiriyor. https://t.co/TM7ifJNQr0 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 25, 2020

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Alt yapı projeleriyle hedeflerimize adım adım yürüyoruz.

Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor.

Amasya çevre yolumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje şehir için trafiğini şehir dışına çıkarıyor. Vakitten ve akaryakıttan 110 milyon lira tasarruf yapılmasını sağlayacaktır.

Son günlerde çok fazla gürültü çıkaran ülkelerin hedefi Ayasofya değil, bizim buradaki varlığımız.

OYNAT 01:22 'Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana' Amasya Çevre Yolu açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Elbette elde ettiğimiz her kazanım için büyük bedeller ödedik. Ülkemize karşı ne siyasetle, ne diplomasiyle, ne sağ duyuyla ne akılla bağdaşan sözler sarf eden, davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz. Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyurun çıkın meydana' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak'tan Suriye'ye Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hamd olsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

Bizim kimsenin hakkında hukukunda toprağında denizinde gözümüz yoktur. Ancak kimsenin hak, hukuk ve çıkarımıza el uzatmasına izin vermeyiz.

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Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı.

Zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı fiilen veriyoruz. gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz.