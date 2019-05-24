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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: UBER bizim için bizde bitmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER'e ilişkin "UBER olayının korsan taksicilikten farkı yok. UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları için düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER'e ilişkinde değerlendirmede bulundu. Erdoğan'ın konuşmasındaki o bölüm şu şekilde:

Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz.

Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok, UBER olayının korsan taksicilikten farkı yok. UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok.

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