Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar baş başa görüştü: Türkiye ile KKTC arasında iki anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı olan BAE'yi ziyaret etti. Resmi törenle karşılanan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Türkiye ile BAE arasında ortak mutabakat metni imzalandı. İmzalanan mutabakat metnine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İmzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır." denildi.