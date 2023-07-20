Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar baş başa görüştü: Türkiye ile KKTC arasında iki anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinden ayağının tozuyla Lefkoşa'da temaslarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar'ın baş başa görüşmesinin ardından ise iki ülke arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.