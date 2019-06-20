Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 24 faiz olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basınla görüşmesinde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikalarına karşıyım. Faiz bize zarar veriyor.

- Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir.

- Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm bulacağız. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım.

- Faiz konusunda Trump'la düşüncelerimiz örtüşüyor, o da düşük faiz diyor.

- Dalgalı kur rejimiyle biz akışımızı devam ettiririz.

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