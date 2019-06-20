Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüzde 24 faiz olmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 24 faiz olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basınla görüşmesinde faiz politikasına, hele hele yüksek faiz politikasına karşı olduğunu söyledi ve "Yüksek enflasyonun sebebi bana göre yüksek faizdir" dedi. Erdoğan, "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basınla görüşmesinde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikalarına karşıyım. Faiz bize zarar veriyor.

- Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir.

- Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm bulacağız. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım.

- Faiz konusunda Trump'la düşüncelerimiz örtüşüyor, o da düşük faiz diyor.

- Dalgalı kur rejimiyle biz akışımızı devam ettiririz.

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