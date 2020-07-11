Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı: Kimin ne dediğine değil, milletimizin isteğine bakarak ibadete açtık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’de konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne katılıyor. https://t.co/iSUZUTWrN6 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 11, 2020

Erdoğan’dan satır başlıkları şöyle:

Köprümüzün ve yollarımızın yapıldığı yer ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Böyle bir coğrafyada yol yapmanın da köprü inşa etmenin de sıkıntısını en iyi projelendirip inşa edenler bilir. Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik. Türkiye'nin karayol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi biz bu karayol uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye uzattık. Bununla da kalmadık, böylece 72 kilometrelik bir yol ve güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi. Yapımı uzun sürmüş olsa da şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık.

Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını taşıması ortaya çıkan projenin önemine dikkat çekiyor. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan köprünün malzemeleri de ülkemizde üretilmiştir.

Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk.

Terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimizde kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyümeye devam ettik.

Ayasofya'yı kimin ne dediğine değil milletimizin isteğine bakarak açtık.