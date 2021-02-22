Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var" diye konuştu.

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"Şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş" dedi.

Erdoğan, "Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz" ifadesini kullandı.

"Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir"

"Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur" diyen Erdoğan, "Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur" şeklinde konuştu.