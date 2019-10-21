Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan foruma katılmayanlara sert tepki Fırsatı kaçırdınız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma katılmayanlara sert tepki: Fırsatı kaçırdınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma katılmayanlara sert tepki: Fırsatı kaçırdınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da konuştu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenlere sert tepki göstererek "Programlarını iptal edenler bu büyük fırsatı kaçırmıştır. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın. Bu tavır hiçbir demokratik değer ve etikle uyuşmuyor. Protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenler demokrasiyi hazmedemiyor" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'da konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'da konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Daha önce katılacaklarını bildikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler bu büyük fırsatı kaçırmıştır. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın. Bu tavır hiçbir demokratik değer ve etikle uyuşmuyor. Protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenler demokrasiyi hazmedemiyor.

Kavganın odağında hala bu coğrafya var. İster istemez ülkemiz gelişmelerin merkezine yerleşiyor. Geriye dönüp son bir asır bu coğrafyada neler olduğuna baktığımızda, Türkiye gibi birkaç ülke dışında herkes mutsuz sıkıntılı ve zayıftır. Sınırlar terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin hiçbir zaman devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin diğer devletlerden farkı burada yatıyor. Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödemiş hala da ödemeye devam eden milletiz.

"Yanlış hesaplar bozulmaya başladı"

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gelişmeler, yanlış hesapların bozulmaya başladığının örneğidir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında gözü yoktur. Böyle bir ithamı en büyük hakaret sayarız. Biz sadece kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve geleceğini savunuyoruz. Herkes başka niyetlerle at koşturuyor olabilir, Türkiye sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli görenlerin asla anlayamayacağı bir erdemdir.

Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süresinde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık oturmayacağız. Aynı şekilde teröristlerle oturmadık oturmayacağız. Başkaları oturabilir o bizi ilgilendirmez.

Bir taraftan teröre karşı mücadele diyeceksiniz öbür taraftan teröristleri şımartacaksınız. Suriye'de Irak üzerinden 30 bin TIR buraya sokuluyorsa acaba bu dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler? Susuyorlar ama biz susmayacağız.

"Çarpık düzenin artık sonuna gelindi"

Barış Pınarı Harekatı'na verilen tepkileri küreselleşme çerçevesinde okumak gerekiyor. Açık net söylüyorum, ülkemizde bildiğiniz gibi Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir medya mensubunun nihak akdiyle alakalı geldiğinde muhatap olduğu olay herhalde unutulmamıştır. Batı bunu nasıl takip etti? Batı bu işi kovaladı mı? Malesef bu iş adeta bir kenara bırakılmıştır. Hani düşünce özgürlüğü? Malesef dünyanın bu işi takip eder durumda olduğuna inanmıyorum, suskun olduklarına inanıyorum. Tek dertleri bizim dolarlarımız. Çarpık düzenin artık sonuna gelinmiştir.

Teröre destek veren Batı'ya tepki

  • Uluslararası toplumdan ülkemizin terör örgütleriyle mücadele konusunda dürüst olmasını beklerdik malesef derin bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Sınırlı sayıda ülke ve kurumdan onurlu bir davranış çıkmadı. Terörün bizimle sınırlı halde kalacağını düşünenler yanılıyorlar. Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı bize saldırıyorlar. Hani siz teröriste teröre karşıydınız? Bu terör örgütleri Nato'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Hep birlikte samimi olarak teröre karşı olanlar bunun ispatını yapmak zorundadır. Buradaki arkadaşlarıma da söylüyorum hangi uluslararası toplantıya giderseniz gidin bunun hesabını sorun! İnsanlık bunları tanımalı. bu tavır sürdürülebilir değildir.

Türkiye sadece bölgesinde değil dünyanın dört bir yanında sorumluluğunu yerine getirmek için şartları zorluyor.

Bizi terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil bizden dinleyin. Bizi yeminli Türkiye düşmanlarının söyledikleriyle değerlendirmek yerine gelip burada neler yaşandığına bakın. Bizi dinlerken tarihi ve siyasi bağnazlıklarınızı bir kenara bırakın açık şeffaf olun. O zaman birlikte yapabileceğimiz çok şey olduğunu göreceksiniz.

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