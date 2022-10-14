Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde çalışılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, asgari ücret konusunda sorulan bir soruya, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü Yeni Şafak gazetesi yazarı Nuriye Çakmak Çelik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıt verdi:

  • "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."

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