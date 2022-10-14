Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü Yeni Şafak gazetesi yazarı Nuriye Çakmak Çelik'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıt verdi:
- "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."