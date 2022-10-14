Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde çalışılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, asgari ücret konusunda sorulan bir soruya, "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" dedi.

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