Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan Togg paylaşımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Togg' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" için geldiği Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg ile test sürüşü yapmıştı. Erdoğan, "Bir TOGG hatırası" etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Togg paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli otomobili test etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Gebze Bilişim Vadisi'nde dün düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg'un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti.

Test sürüşünde Erdoğan'a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bir Togg hatırası...
OYNAT 01:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Bir Togg hatırası...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un direksiyonuna geçtiği görüntüleri paylaştı.

TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de yollarda olacağını söylerken 'Avrupa'da ne zaman yollara çıkacağı' sorusunu da cevapladı. Karakaş TOGG ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Şarj cihazları teste başladı
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Türkiye'nin yerli otomobili için geri sayım sürüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız\" demişti.
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​​Şarj cihazları teste başladı<br><br>Yerli otomobili Togg'un, Twitter'dan hesabından yapılan açıklamada, \"Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık\" denildi.
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TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş da, yaptığı açıklamada, \"TruGo ile kesintisiz kullanıcı deneyimi: 1000x hızlı şarj cihazı ve hepsi 180kW ve üzeri!\" ifadelerini kullandı.
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Açıklamada teste ilişkin bir video da paylaşılırken, cihazın 25 dakikada yüzde 80 seviyesinde batarya doluluk oranı sağladığı görüldü.
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Togg'dan geçen ay yapılan açıklamada, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonu bulma kaygılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan TruGo'nun, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunluktaki bölgelerde ise 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacağı belirtilmişti.
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Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Şarj cihazları teste başladı
Yerli otomobil Togg'un, Twitter'dan hesabından, heyecanlandıran bir paylaşım daha yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık" denildi.

TOGG'U FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleri şöyle anlatıyor: "Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır. Gelecekteki akıllı ulaşım ihtiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek, kalıpların ötesinde mobilite çözümleri sağlamak üzere yola çıkan TOGG’un ilk akıllı cihazı 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da yollara çıkacaktır."

25 DAKİKADA HIZLI ŞARJ

Karakaş, TOGG’un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye’de, bu tarihten yaklaşık 18 ay sonra ise Avrupa’da yollara çıkacağını belirterek, “300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satılacak olan TOGG SUV, 200 ve 400 beygir güç sunacak, 200 BG’likversiyon 7,6, 400 BG’lik versiyon ise 4,8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecektir. Türkiye’nin şarj alt yapısını güçlendirmek üzere de bir şirket kurmuş, bu amaçla bin adet hızlı şarj istasyonu kurmak üzere çalışmalarına başlamıştır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'u test etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'u test etti
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