Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatı üreticileri memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındığın 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL’den alınacağını açıklaması, üreticiyi sevindirdi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devrede olduğunu belirterek, serbest piyasada fiyatların yükselebileceğini söyledi.

"İnşallah hayırlı ve bereketli olur"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ülke genelinde yaşanan orman yangınları ve seller nedeniyle fındık fiyatının bu yıl geç açıklanmasına neden olduğunu belirterek, “Bizim yapmış olduğumuz analizler ve maliyet çalışmaları dönümde 90 kilo verim baz alınarak yapıldı. Bu kapsamda da 22 lira 85 kuruş olarak 1 kilo fındığın maliyeti belirlenmişti. Yapılan rekolte tespitlerinden sonra dönüm başına verim miktarı 73 kilo gibi göründü. Buna bağlı olarak da maliyet otomatik olarak yukarı çıkmıştır.

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DHA

Bu maliyetin yukarı çıkmasından kaynaklanan bir sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Bizim tarafımızdan beklenti 30 TL idi ama Sayın Cumhurbaşkanımızın levant kalite fındığı 28 lira civarında açıklayacağını düşünüyorduk. Bir miktar düşük açıklandı ama inşallah hayırlı ve bereketli olur” diye konuştu.

EKONOMİ Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

DHA Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça

"BU FİYAT İDARE EDER"

Fındık üreticisi Saniye Keskin, “Az biraz daha yüksek açıklansaydı iyi olurdu ama yine de bu fiyat idare eder. Allah razı olsun. 29-30 lira olacak diyorlar. İnşallah fiyat serbest piyasada öyle gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

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DHA

"BİZ MEMNUNUZ"

Sıtkı Şanlı ise, “Fındık fiyatları çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı. 27 lira fındığa çok büyük bir para. Türkiye’de hiçbir çiftçinin elinden bu kadar yüksek fiyattan ürün alınmıyor. Bugün buğdayın kilosu 2-3 lira. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Biz memnunuz” dedi.

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