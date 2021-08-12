Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı fındık fiyatı üreticileri memnun etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatı üreticileri memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındık 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL’den alınacağını açıklaması üreticileri memnun etti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı fındık fiyatı üreticileri memnun etti
Fındık üreticisi Saniye Keskin, " bu fiyat idare eder. Allah razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Giresun kalite fındığın 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL’den alınacağını açıklaması, üreticiyi sevindirdi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devrede olduğunu belirterek, serbest piyasada fiyatların yükselebileceğini söyledi.

"İnşallah hayırlı ve bereketli olur"


Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ülke genelinde yaşanan orman yangınları ve seller nedeniyle fındık fiyatının bu yıl geç açıklanmasına neden olduğunu belirterek, “Bizim yapmış olduğumuz analizler ve maliyet çalışmaları dönümde 90 kilo verim baz alınarak yapıldı. Bu kapsamda da 22 lira 85 kuruş olarak 1 kilo fındığın maliyeti belirlenmişti. Yapılan rekolte tespitlerinden sonra dönüm başına verim miktarı 73 kilo gibi göründü. Buna bağlı olarak da maliyet otomatik olarak yukarı çıkmıştır.

DHA

Bu maliyetin yukarı çıkmasından kaynaklanan bir sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Bizim tarafımızdan beklenti 30 TL idi ama Sayın Cumhurbaşkanımızın levant kalite fındığı 28 lira civarında açıklayacağını düşünüyorduk. Bir miktar düşük açıklandı ama inşallah hayırlı ve bereketli olur” diye konuştu.

Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı
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Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça
DHA
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça

"BU FİYAT İDARE EDER"

Fındık üreticisi Saniye Keskin, “Az biraz daha yüksek açıklansaydı iyi olurdu ama yine de bu fiyat idare eder. Allah razı olsun. 29-30 lira olacak diyorlar. İnşallah fiyat serbest piyasada öyle gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

DHA

"BİZ MEMNUNUZ"

Sıtkı Şanlı ise, “Fındık fiyatları çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı. 27 lira fındığa çok büyük bir para. Türkiye’de hiçbir çiftçinin elinden bu kadar yüksek fiyattan ürün alınmıyor. Bugün buğdayın kilosu 2-3 lira. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Biz memnunuz” dedi.

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Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
FOTOĞRAF 9
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Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle koronavirüs vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 24-30 Temmuz haftasına ait koronavirüs risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayıları Karadeniz illerinde yükseldi. Rize 243,64, Trabzon 241,78, Giresun 230,88’e, Ordu ise 220,25 vaka oranı ile bölgede en çok vaka görülen iller oldu.
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‘ÖNLEMLERE UYUM YÜZDE 20’ <br><br> Koronavirüs salgınında normalleşme sonrasında vaka artışlarını öngördüklerini söyleyen Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Pandemide geldiğimiz nokta, tahmin ettiğimiz bir noktaydı. Önlemlerin bırakılması, normalleşme hareketlerinin açılması ve turizm hareketliliğinin başlaması neticesinde bunun olacağını gördük. Çünkü insanların artık önlemlere uyumu şiddetli derecede düştü. Cadde ve sokağa çıktığınızda gördüğünüz, insanların uyumu yüzde 20’lerde” diye konuştu.
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'LÜTFEN CİDDİ OLALIM' <br><br> Karadeniz’de vakalarda bir ayda büyük yükseliş yaşandığını belirten Prof. Dr. Aydın, “Bölgemizdeki artış 1 Temmuz’a göre yüzde 400’e ulaştı. 4 mislinden fazla bir artış var. Maalesef insanlar artık bu durumu ciddiye almıyor, lütfen ciddi olalım. İnsanların immün sistemi ve doktorların gayretiyle bir şeyler başarmaya çalışılmaktadır...
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Bizim bölgemizde önce çay sonra fındık hasat dönemi insan hareketlerini artırdı, kalabalıkların oluşmasına sebep oldu. Turizm hareketleri de olabilir. Hepsinin etkisi var. İnsanlar hareket ettiği, birbirine yaklaştığı sürece hangi nedenle olursa olsun bu adımların özellikle de aşısızların fazla olması nedeniyle bulaşı giderek artacaktır” dedi.
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Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Title
Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Title
Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Title
Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Title
Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Karadeniz’de çay ve fındık göçüyle vakalar yüzde 400 arttı
Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, çay ve fındık hasadıyla bölgede insan hareketliliğinin arttığını belirterek, “Bölgemizdeki artış 1 Temmuz'a göre yüzde 400'e ulaştı. 4 mislinden fazla bir artış var. Maalesef insanlar artık bu durumu ciddiye almıyor" dedi.


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