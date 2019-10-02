Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzasıyla amme faizleri düşürüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla amme faizleri düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, amme alacaklarında uygulanacak gecikme faizi yüzde 2.5'ten yüzde 2'ye düşürüldü. Karar ile birlikte gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olarak yüzde 2 olarak uygulanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, amme alacaklarında uygulanacak gecikme faizinde indirim kararı aldı. Buna göre yüzde 2.5 olan gecikme faizi yüzde 2 olarak uygulanacak.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA FAİZLER DÜŞÜRÜLDÜ

  • Amme alacaklarına ilişkin olarak uygulanan faizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşürdü. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 2.5 olarak amme alacaklarının tahsilinde uygulanan gecikme faizini yüzde 2’ye indirdi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olarak yüzde 2 olarak uygulanacak.

Daha önceden faiz yüzde 2.5 olarak uygulanıyordu.

Amme alacağı nedir?

Kamu alacağı anlamına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

  • Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

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