Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra gözler Yavuz gemisine çevrildi

Dünya

Putin ile Biden görüşmesi: Çok büyük bir gelişme beklemiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemediğini söyledi. Putin, "Bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili çok büyük bir gelişme beklemiyorum. Ancak, Rusya tarafının yaratmadığı çelişkilere rağmen, uyuşan çıkarlarımız var" dedi.