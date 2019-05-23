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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan "Türkiye son 17 yılda istihdamda 9 milyonluk bir artış sağladı. Maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünya nüfusunun hızla arttığı bir süreçte istihdam meselesi giderek daha da karmaşık bir hal alıyor. "Fazla eleman al" dediğimizde rahatsız olanlar var

Devletlerin ve işletmelerin zenginliğinin topluma yansıtılmasını çeşitlendirir ve ne kadar genişletirsek o kadar rahat bakabiliriz. İşveren olmazsa iş olmaz. Bireyler çalışamayınca aşa ulaşma gücü olmaz.

Biz insanı yaşat ki devlet yaşasını baz aldık. Bu hareket tarzı en çok da çalışma hayatı için önemlidir. Büyümek önemlidir ancak insana faydası varsa önemlidir. Katkıda bulunduğu anda kıymetlidir. Zenginlik önemlidir. Tüm insanlara yansıyorsa değerlidir.

Üretim onunla gelen istihdam hem gerçek hem de çok yönlü faydaya sahiptir. Üretimin asıl katma değerinin fiziki imalattan zihni tasarıma kaydığını görüyor ve biliyoruz.

Fiziki ve zihni üretimin birlikte yürümesiyle çok daha büyük güce ulaşacağız. Ne tarım, inşaat ne de hizmetler sektörünü ihmal etmiyoruz. Her alanda ön sıralarda yer almak için çaba gösteriyoruz.

Dünyanın her önemli 5 inşaat firmasından birinin ülkemizden çıktığını görüyoruz. Avrupa’da tarımda ilk sırada dünyada 5’inci sıradayız.

Bunların hepsi zenginliğin artması demek. İstihdamda 10 yılda 9 milyonluk artış sağlandıysa bundandır .

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Türkiye son 17 yılda istihdamda 9 milyonluk bir artış sağladı. Maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz.

Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Yeri geldi işçi oldum, yeri geldi işveren oldum , neticede hakkı adaleti gözetmeyince başarılı olunamayacağını gördüm.

Ayrıntılar geliyor...

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