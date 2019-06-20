Cumhurbaşkanı Bahçelievler'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçelievler'de toplu açılış töreninde konuşuyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Bahçelievlerin tüm mahallelerindeki, semtlerindeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bahçelievler 31 Mart seçimlerinde de yüzde 50'lik oy oranıyla belediye başkanlığına Hakan Bahadır kardeşimi layık görerek bizleri yalnız bırakmadığını gösterdi. Desteğiniz, sevginiz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz toplam bedeli 393 trilyon lirayı bulan 13 ayrı eserin ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
Sayıştay raporlarından söz ederek İBB'yi itham ediyor. Raporda yer alan konuların hiçbirinde kamu zararı tespit edilmemiştir.
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nda sadece 2016 faaliyetleri için sayıştay 11 adet kamu zararı tespit etmiştir.
Ayrıntılar geliyor...