Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, uluslararası tahminlere göre bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağını söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nominal dolar bazında 17. büyük ekonomi, Satın Alma Gücü Paritesine göre ise 11. büyük ekonomiyiz. Öte yandan enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek için gayret göstermekteyiz, izlenen politikaların neticesinde gelecek yılın ortalarından itibaren enflasyonda belirgin şekilde düşüş görülecek."

Yılmaz, ihracatın 2002'den bu yana 7 kattan fazla artarak geçen yıl itibarıyla 254,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bu yılı ise 255 milyar doların üstünde bir rakamla kapatacaklarını bildirdi.

1700’DEN FAZLA TÜRK FİRMASI VAR

Özbekistan ile karşılıklı yatırımları kazan-kazan ilkesiyle artırmak istediklerini belirten Yılmaz. "Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. İkili ticaretimiz 3,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaştı. 1700'ün üzerinde Türk firması Özbekistan'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösteriyor” dedi. Yılmaz, iş insanlarının katkılarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en yakın zamanda ulaşacağını belirtti.

MÜTEAHHİTLER 269 PROJE ÜSTLENDİ

Türk müteahhitlerinin Tashkent City, Piramit Tower, Akay City başta olmak üzere 6,9 milyar dolar değerinde 262 proje üstlendiğini bildiren Yılmaz, bu değerin gelecek dönemde daha artacağına inandığını dile getirdi.

Yılmaz, “Müteahhitlik firmalarımızın Özbekistan'a sunduğu kaliteli hizmetlerle birlikte yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe de Türk firmalarımızın etkisinin artacağına inanıyorum. Bu çerçevede; tüm girişimcilerimizi Özbekistan'ın 2022-2026 Kalkınma Programı kapsamında hayata geçireceği projelerde aktif rol almaya davet ediyorum" dedi.

Ticaretimiz iki katına çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Özbekistan ticari ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Ticaretimiz son beş yılda yaklaşık iki katına çıktı. Tercihli ticaret anlaşmasının 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlamasından mutluyuz. Tercihli ticaret anlaşması ile ticaretimizin artmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu , Türk müteahhitlerinin iş hacminin de son beş yılda iki kattan fazla artış gösterdiğine de vurgu yaptı.

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