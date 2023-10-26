Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkmenistan gazının küresel arzında iş birliği yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye- Türkmenistan İş Forumu'na katıldı.

Yılmaz, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne ilişkin, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. İnşallah önümüzdeki pazar günü hep birlikte Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak edeceğiz. Bu vesileyle başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Cumhuriyet'i kuran ve bugünlere kadar taşıyan, herkesi, bütün kurumları ve şahısları şükranla ve minnetle huzurunuzda anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ticaretimiz 2,1 dolar hacmine geldi"

Yılmaz, Türkmenistan ile ilişkilerdeki en somut göstergelerden birinin, ticaret alanında olduğunu belirterek, "Son yıllarda ticaretimiz çok şükür artış bir trendi yakalamış durumda. 2022 yılında ülkeler arası ticaret, 2 milyar doları aşmış durumda. 2023 yılının ilk 9 ayında ulaştığımız ticaret hacmiyle şimdiden 2022 yılı rakamını geride bıraktık. 2,1 milyar dolarlık bir hacme geldi ticaretimiz. Yıl sonu itibarıyla da 3 milyar doları yakalayacağımıza inanıyoruz. Sektörler açısından elektrikli makineler yüzde 16 paya sahip; metal eşyalar yüzde 10, genel sanayi ve makine ve ekipmanları yüzde 8, özel makineler yüzde 5, prefabrik makineler yüzde 4. Bu sektörlerin de ticarette ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii 3 milyar dolar güzel bir rakam ama yeterli değil. Liderlerimiz tarafından belirlenen 5 milyar dolar hedefi var şimdi önümüzde. 3 milyardan sonra '5'i çok kolay şekilde yakalarız' diye inanıyorum. Özellikle bu anlamda iş dünyamıza çok büyük görev düşüyor. Türkmenistan- Türkiye iş dünyasının çabalarıyla, ortaklıklarıyla, bugün yapmakta olduğumuz buna benzer toplantıları daha sık ve verimli gerçekleştirmeleriyle bu hedeflere ulaşacağız" dedi.

"Enerji çok stratejik bir konu"