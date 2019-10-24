Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedefliyoruz​

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, parti sözcülerinin kısa konuşmalarının ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirasının faiz harcamalarına gittiğini ifade eden Oktay, "2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor" dedi.

"Yapısal değişiklikler hayata geçirilecek"

Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Oktay, "Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılmasını ve belirlenen alanlarda tasarrufların artırılmasını sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir" diye konuştu.