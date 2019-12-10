Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe eleştirilerini yanıtladı.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde hükümet adına yaptığı konuşmaya, Şırnak'ta teröristlerin tuzakladığı patlayıcının imhası sırasında şehit olan askerler Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ve Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ile Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi millet tarafından benimsendi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ikinci yılında sistemin sağladığı imkanlarla Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacak planlı, programlı, verimli, hızlı ve şeffaf icraatlar ortaya koymaya devam ettiklerini söyleyen Oktay, sistemin sağladığı katkıların millet tarafından destek gördüğünü ve benimsendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılında yaptıkları değerlendirme çalışmalarının sonucunda, ortaya çıkan sorunların yüzde 98'inin uygulama kaynaklı olduğunun ortaya çıktığını dile getiren Oktay, yaşayan ve gelişen bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değerlendirme sonuçlarının aşamalı olarak uygulamaya konulduğunu aktardı.

CHP'nin devlet memuruyla sıkıntısı var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, kendisini "devlet memuru" olarak tanımlaması ve bütçeyi sunmasını eleştirmesine yanıt veren Oktay, şöyle konuştu:

"Seçilmiş Cumhurbaşkanının, milletin ve parlamentonun iradesi ve onayıyla belirlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi programını benimseyen, milletin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevini yürüten, TBMM'de yemin ederek görevine başlayan biriyim. Bakanlar da aynıdır yani 'devlet memuru' değil, Anayasa'da çerçevesi çizilen hükümet temsilcileriyiz ama anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin devlet memurlarıyla da bir sıkıntısı var. O nedir bilemem. Millet ve yüce Meclis, erkler arası kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bize bütçe sunma yetkisini de Cumhurbaşkanına vekalet etme yetkisini de vermiştir. Siz her zamanki gibi millet iradesini kabul etmeyip 'istemezük' demeye devam edebilirsiniz, serbestsiniz."

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Siyasi faaliyet için anayasa engel değil

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların, siyasi faaliyette bulunmalarının Anayasa'da yasaklanmadığına işaret eden Oktay, bu nedenle bakanların, siyasi parti üyesi, kurucusu veya yöneticisi olabileceğini, siyasi iradesini kullanabileceğini vurguladı. Oktay, "Bakanlar yalnızca teknokratlar olsaydı; Mecliste and içmezler, kendilerine Anayasa'da seçilmişlere tanınmış olan yasama dokunulmazlığı tanınmaz ve yüce divanda yargılanmaları ile ilgili düzenlemelere yer verilmezdi. Diğer taraftan her siyasi figür gibi eleştirildiğimiz bir yerde, siyasi eleştiri hakkımızın olmadığını iddia etmek ancak abesle iştigal olur." dedi.

2020 yılı bütçesi büyüyen Türkiye'nin bütçesidir

"2020 yılı bütçesinin neyi ifade ettiğinin sorgulandığına" değinen Fuat Oktay, "2020 yılı bütçesi kalkınan, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin bütçesidir. 2020 bütçesi, refahını artıran, gelirini hakça ve adaletli dağıtabilen, yoksulluğu azaltan, mutlak yoksulluğu ise sonlandıran Türkiye'nin bütçesidir." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, 2020 yılı bütçesinin, 17 yıldır olduğu gibi 18. yılda da millete hizmeti şiar edinen, fakiri, fukarayı, yetimi gözeten ve kollayan bir bütçe olduğunu dile getirdi.

Türkiye ekonomisine diz çöktürülemediğini, belli merkezlerin hüsrana uğradığını gösteren bir bütçe hazırladıklarını belirten Oktay, "2020 bütçesi, iç ve dış tüm tehditlere en güçlü şekilde karşılık verebilen, iç ve dış tehditleri yerli ve milli savunma sistemleri ile bertaraf edebilen ve terörü kaynağında yok eden Türkiye'nin bütçesidir." diye konuştu.

İstihdamın artırılmasına yönelik politikalar sonucunda 2005'teki yüzde 44,9 olan iş gücüne katılım oranının, 2019 yılı Ağustos döneminde yüzde 53,9'a yükseltildiğine dikkati çeken Oktay, son 14 yılda iş gücüne toplam 12,5 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk

Kadınların iş gücüne katılma oranının 2002'de yüzde 23,3 iken, 2019 yılı Ağustos dönemi itibarıyla yüzde 35'e yükseldiğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"2009-2018 arasındaki son 9 yılda, küresel krize rağmen, dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk. Bu seviyeyle küresel kriz sonrasında en yüksek istihdam artışı sağlayan OECD ülkesi konumuna eriştik. Faiz bütçesinden vatandaş odaklı bütçeye geçişi sağlayarak oluşturduğumuz imkanlarla memurlarımızı, asgari ücretlilerimizi, engelli vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, işçilerimizi, esnaflarımızı ve çiftçilerimizi unutmadık ve enflasyon karşısında da ezdirmedik."

Oktay, gelecek dönemde kamu maliyesi alanındaki politikaları, mali disiplinden taviz vermeden, ekonomik istikrarın korunmasına, büyümenin desteklenmesine, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı sağlayacak şekilde uygulayacaklarını belirtti.

Eğitime 176,1 milyar lira

Eğitime bütçeden 176,1 milyar lira kaynak ayrıldığını, bu tutarın 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16,1'ini oluşturduğunu dile getiren Oktay, eğitim alanında gerçekleştirilecek bütün faaliyetler için Milli Eğitim Bakanlığına 125,4 milyar lira kaynak tahsis edildiğini vurguladı.

Oktay, taşımalı eğitim uygulaması için 2020'de 4 milyar 514 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

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9 şehir hastanesinin inşaatına devam ediyoruz

Sunulan sağlık hizmetleri kapsamında 2002'den bu yana temel sağlık göstergelerinde önemli ilerlemelerin kaydedildiğini hatırlatan Oktay, 2020 yılı bütçesinde, sağlık harcamaları için 188,6 milyar lira kaynak ayırdıklarına dikkati çekti.

Oktay, 2020'de şehir hastaneleri için 10 milyar 478 milyon lira kaynak ayrıldığını bildirerek, "Kamu özel iş birliği modeli kapsamında 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanesi hizmete açılmıştır. Yaklaşık 15 bin yatak kapasiteli 9 şehir hastanesinin de inşaatları devam etmektedir." diye konuştu.

Çok yoğun çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizi doğrudan hedef alan tüm terör unsurlarıyla mücadele ederek hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sığınmacıların yurtlarında güven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmak için çok yoğun çalışıyoruz." dedi.

Projelere 4.5 milyar lira hibe

Fuat Oktay, kırsal alanda yatırımlara hibe desteği sağlayan projeler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 11 bin projeye 4,5 milyar lira hibe desteği sağlandığını, 2019'da 490 projenin yatırımının devam ettiğini bildirdi.

Bu projelerle kırsal alanda 9 milyar liralık yatırım yapıldığını, yaklaşık 92 bin yeni istihdam sağlandığını belirten Oktay, tarımsal kredilerde yüzde 25 ile yüzde 100 arasında faiz indirimi uygulaması ile hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulamasının sürdüğünü söyledi.

Oktay, 2000'li yıllarda 130 milyar kilovatsaat seviyelerinde olan elektrik tüketiminin yüzde 134 oranında artarak 2018'de 304,2 milyar kilovatsaat ve 2019'un ilk 10 aylık döneminde 252,2 milyar kilovatsaat olarak gerçekleştiğini belirtti.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji payının artırılmasına yönelik çabaların sürdürüldüğünü dile getiren Oktay, yerli kömür ile rüzgar, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının arttırılarak emisyon azaltımının hedeflendiğini anlattı.

117 petrol kuyusu açıldı

Oktay, petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019'un ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusunun açıldığını, toplam 250 bin metre sondaj yapıldığını kaydetti.

Yer altı kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi kapsamında yapılan çalışmalarla 2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olarak gerçekleşen maden ihracatının 2018'de 4,56 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Oktay, "Sahip olduğumuz yer altı kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmek için çıkarılan madenlerimizi ham madde olarak ihraç etmek yerine maden ruhsat sahaları; ara/uç ürün üretim tesisi kurulması şartı ile ihale edilmekte olup, işlenmiş ürün ihracına yönelik modeller hayata geçirilmiştir." diye konuştu.

Terör örgütleriyle olan mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Oktay, FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin, yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçleriyle bütünlük ve koordine içinde azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü ve büyük başarıların elde edildiğini vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazasına katkı verilmesi, bölge halkının terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'ın baskısından kurtarılması ile Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için uygun ortamın oluşturulmasının hedeflendiğini anlatan Oktay, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatımızın planlama ve icrasında da yalnızca terör unsurları hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbire başvurulmuştur." dedi.

4 bin 219 kilometrekare alan teröristlerden arındırıldı

Fuat Oktay, 9-22 Ekim 2019'da başarıyla icra edilen operasyonla 4 bin 219 kilometrekare alanın teröristlerden arındırıldığını bildirerek, "Sınır hattımızdaki diğer alanların da teröristlerden arındırılmasına ilişkin Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde çalışmalar titizlikle devam etmektedir." diye konuştu.

Münbiç, İdlib, Tel Rıfat bölgelerinde uluslararası mutabakatlar doğrultusunda terörle mücadele faaliyetlerinin sürdüğüne dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Ülkemizi doğrudan hedef alan tüm terör unsurlarıyla mücadele ederek hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sığınmacıların yurtlarında güven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmak için çok yoğun çalışıyoruz. Fırat'ın batısını terörden temizleyip nasıl bölgede hastanelerini, okulları, kilise ve camileri; tarımsal çalışmaları ve altyapı hizmetlerini faaliyete geçirdiysek Fırat'ın doğusunu da huzur, güvenlik ve temel hizmetler ile buluşturacağız. Bunu Arap, Kürt, Türk, Yezidi, Keldani; her kökenden kardeşlerimiz için yapacağız. Mücadelemiz uzun yıllardır ülkemize musallat olan terör belasını kaynağında yok etmek içindir ve kararlılıkla sürecektir."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, haklarında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında, halkın hizmeti için tahsis edilen belediye imkanlarını terör örgütü lehine kullandığı tespit edilen belediye başkanlarının, hukuki bir çerçevede görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Milletin iradesinin ve kaynaklarının terör örgütleri tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Oktay, teröre destek verdiği tespit edilen kişilere ve bunların yuvalandığı belediyelere kayyum atanarak denetim altına alınmasının anayasal yükümlülük olduğunu ifade etti.

Teröre hizmet edenler yargılanacak

Hukuki bir dayanağı olmayan sözde "eş başkanlık" uygulamasıyla kim tarafından seçildiği ve yetkilendirildiği belli olmayan kişilerin, yasa dışı olarak fiilen belediye başkanlığı yaptığına dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bu eş başkanların belediyeleri bölücü terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı kişilerin emri doğrultusunda yönettikleri ve belediyeleri terör örgütünün merkezi haline getirdikleri adli ve idari soruşturmalarda tespit edilmiştir. Anayasamız, Türk Ceza Kanunu ve ülkemizin bölücü terör örgütlerine karşı yıllardır verdiği mücadele dikkate alındığında, belediyelerimizin terör unsurlarından arındırılması bir zaruret ve demokrasinin gereğidir. Hangi kisve altında olursa olsun teröre hizmet ettiği tespit edilen kişiler görevinden el çektirilerek, hukuk kuralları çerçevesinde yargılanacaktır. Bu, bizim milletimize ve şehitlerimize karşı en temel görevimiz, boynumuzun borcudur."

Ayrıntılar geliyor...