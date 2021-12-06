Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Büyümenin yüzde 10u aşmasını bekliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Halihazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle, yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10u aşmasını bekliyoruz
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:

  • "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 büyümeyi başarmıştır. Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir.
  • Halihazırda ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğiyle, yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz.
  • Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir."
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