Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2024 yılı ortalarında belirgin düşüş bekliyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları, 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretini belirledi. Bu kapsamda, bedelli askerlik ücreti yasal düzenlemelere göre TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına bağlı olarak değişiyor. Şu anki durumda bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL olarak uygulanıyor. Yapılan hesaplamalara göre, yüzde 49,25'lik memur maaş zammına bağlı olarak 2024 yılı Haziran-Temmuz dönemi için beklenen bedelli askerlik ücreti, 182 bin TL civarında olacak. 2024 bedelli askerlik ücreti ile ilgili güncel bilgileri öğrenmek için detaylara göz atabilirsiniz...