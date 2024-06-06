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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Finansal ve makroekonomik istikrarın güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir." dedi.

19:58 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:13 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede"

Finansal ve makroekonomik istikrarın güçlendiğini vurgulayan Yılmaz,
"Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir."
dedi.
Yılmaz, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır.

Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır."



#Cevdet Yılmaz
#TCMB
#Rezerv
33 dakika önce
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