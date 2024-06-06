Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Rezervler 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgede"
"Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır.
Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır."