Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Yapısal reformlar ile sonuç alacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025 yılında yüzde 20'nin altına çekme hedefini açıkladı. Ayrıca, 2026'da ise tek haneli rakamlara düşürmeyi amaçladıklarını belirtti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.
"Yapısal reformlar ile sonuç alacağız"
Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: