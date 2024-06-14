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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Yapısal reformlar ile sonuç alacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

15:45 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 15:47 - 14/06/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025 yılında yüzde 20'nin altına çekme hedefini açıkladı. Ayrıca, 2026'da ise tek haneli rakamlara düşürmeyi amaçladıklarını belirtti.


Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.


"Yapısal reformlar ile sonuç alacağız"

Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek"




#Cevdet Yılmaz
#cumhurbaşkanı yardımcısı
#enflasyon
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