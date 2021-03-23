Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan çarşamba günü güçlü mesajlar verecek

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki değişik ve dolar kurundaki hareketliliğe ilişkin NTV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Göksel Aşan'ın açıklamalarından satır başları:

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KUR ESKİ SEVİYLERİNE GERİ DÖNECEKTİR

Aşan, dolar kurunun eski seviyelerine dönüp dönmeyeceğine yönelik bir soru üzerine ise de şunları söyledi:

Bunu söylemek çok zor. Bunu söylesem kahin olurum. Ayrıca bu süreç içerisinde de tasarruf sahiplerine de bir mesaj vermiş olurum. Geçtiğimiz perşembe veya cuma gününe dönüp bakalım. Cuma günün Türkiye ekonomisindeki parametreler nelerdi, politika yapıcıların tavırları nelerdi buna bakılmalı. Öte yandan reform paketi gündemdeydi. Mali disiplin vurgusu sürekli yapılıyordu. Şubat ayı bütçe verilerimiz gelmişti. Bu parametreler içerisindeki tek bir değişiklik Merkez Bankası'ndaki değişiklik oldu. Bu önemsiz ve bir kenara konulsun demiyorum tabi ki. Bu temel parametrelerde değişiklik olmadığı sürece kurun seviyesinin o dönemde ne ise o seviyelere geri dönmesini engelleyecek hiçbir şey görmüyorum. Bu bir kehanet veya içeriden alınmış bir bilgi değil. Sadece parametrelere bakarak söylüyorum.

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ÇOK CİDDİ BİR TERS DOLARİZASYON YAŞANDI

Elbette bir yabancı çıkışı oldu. Bir süre sonra buradaki değişikliğin çok radikal olmadığına karar verip tekrar geri döneceklerdir. Yerleşiklerde çok ciddi bir döviz satışı oldu. Yerleşik yatırımcılar kurun nerelere doğru gittiğinde döviz satışı yapacaklarını da göstermiş oldular. Dün çok ciddi bir ters dolarizasyon yaşadık. Profesyoneller eminim ki bunu takip ediyorlardır. Bu sürece baktığımda çok da uzak olmayan bir süreçte doların eski seviyelerine geleceğini düşünüyorum. Bir volatilite elbette olacaktır. Bir miktar düşer, bir miktar yükselir, yabancı yatırımcı gelebilir veya çıkış yapabilir. Ama sonra piyasa durulur ve olması gereken yere doğru çekilme yaşanır. Merkez Bankası başkanı yaptığı açıklamayla duruşu belli etmiştir. Piyasaların bundan sonra yapacağı da Merkez Bankası başkanının duruşuna uygun bir şekilde süreci yönetip yönetmediğine bakmaktır. Zaten olması gereken de bu. Başka hiç kimsenin Merkez Bankası adına şunu veya bunu yapacak ya da şunu yapmalı bunu yapmalı gibi konuşmasına da izin vermemek lazım.

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ERDOĞAN ÇARŞAMBA GÜNÜ GÜÇLÜ MESAJLAR VERECEK

Cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Çarşamba günü yapacağı konuşmaya da dikkat çekti. Ekonomi alanındaki reform ve düzenlemelerle ilgili güçlü mesajları olacağını söyledi.

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