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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada dört kritik başlık var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisinin mercek altına alınacağı toplantının gündeminde üç kritik başlık daha yer alacak.

15:29 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:32 - 4/03/2024 Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesini yoğun gündem bekliyor...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısında öncelikli başlık ekonomi.

Enflasyonla mücadele için atılan adımların etkisi mercek altına alınacak.


Fahiş fiyatlar


Özellikle de ramazan ayı öncesinde gündemdeki bir diğer başlık ise gıda fiyatları olacak. Bu dönemde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimlerin kabinede ele alınması bekleniyor.


Yüksek seyreden et fiyatlarının da kabine gündeminde olacağı tahmin ediliyor.


Seçim güvenliği


31 Mart’taki seçimlerin, huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için alınacak önlemler de masada olacak.


F-16 tedarik süreci


Yurt içi ve dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kabinede değerlendirilmesi öngörülüyor. F-16 tedariği sürecinde, Amerikan tarafından gelen teklif ve kabul mektupları Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştı.


O mektuplara ilişkin değerlendirmelerin de kabinede yapılması bekleniyor.




#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Enflasyon
#F-16
#Fahiş fiyatlar
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