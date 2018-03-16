Cumhuriyet altınında şaşırtan rakam

En çok tercih edilen hediyelerden biri de altın. Dünyada 150 bin tondan fazla altın var. Bunun yüzde 40’ını finansal rezerv aktifler olarak kullanıyoruz. Geriye kalan altının yüzde 60'ı ise genel kullanımda; yani mücevher, antika, elektronik kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerde bulunuyor. Ve en başında dediğimiz gibi, düğünlerde, doğumlarda altın hediye ediyoruz. Bu tür törenlerde en çok çeyrek altın ve gram altın almayı tercih ediyoruz. Çeyrek altın ve gram altın diğer altın çeşitlerine göre hem uygun fiyatlı hem de iyi bir yatırım aracı oluyor.

Altın bu sabah saatlerine yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 16 Mart 2018 Cuma günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişi sürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 165,05 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün 165,54 liradan alınırken, 165,58 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 263,95 liradan alınırken 269,85 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1092,00 liradan alınıp 1104,00 liradan satılıyor. Dün Cumhuriyet altını 1099 liradan satılıyordu. Dün ile bugün Cumhuriyet altınında 5 liralık bir artış söz konusu.

16 MART 2018 ALTIN FİYATLARI

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 165,01 165,05 Cumhuriyet 1092,00 1104,00 22 Ayar Bilezik 149,60 150,90 Yarım Ziynet 526,24 539,70 Çeyrek Ziynet 263,95 269,85

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