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Ekonomi

Cumhuriyet gazetesinde yeni algı: Rekor siparişi 'Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı' diye paylaştılar

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı. Cumhuriyet gazetesinin Twitter hesabından ise bu haber bir algı yapılarak, "Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı" şeklinde paylaşıldı.

15:14 . 18/03/2023 Cumartesi
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Yerli otomobil TOGG

Yerli otomobil TOGG

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı. Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi. Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

Cumhuriyet gazetesinden algı

Cumhuriyet gazetesi bu haberi algı yaparak, "Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı" şeklinde Twitter hesabından paylaştı. Sitede ise haber başlığının "Togg 24 saatte 1 yıllık üretimden fazla sipariş aldı" şeklinde olması dikkat çekti.

#TOGG
#Yerli otomobil
#Cumhuriyet gazetesi
1 saat önce
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