D-8 Genel Sekreteri: Türkiye'ye yatırımlar artacak

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, İstanbul Finans Merkezi (İFM) gibi bir girişimin bugünkü finansal sistemde ülkenin kalkınmasını destekleme açısından gerekli olduğunu söyledi.

"Türkiye'yi İslami finans merkezi haline getirecek"

İFM'nin, İstanbul'u küresel bir finans merkezi haline getirebileceğini aktaran Shaari, faizsiz finans alanında Türkiye'nin attığı adımların İslam dünyası için önemli olduğunu, İFM'nin Türkiye'yi İslami finans merkezi haline getirebileceğini ifade etti.

"Birçok uluslararası bankanın yatırımlarını çekebilir"

Shaari, "İFM, kesinlikle Türkiye'yi yeniden canlandıracak ve dünya çapında finansal operasyonlar için üs haline getirecek. Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde ilgi çekeceğini düşünüyorum. Türkiye, bu proje ile birçok uluslararası bankanın yatırımlarını da çekebilir. Bir gün New York, Londra veya Dubai gibi dünyanın diğer yerlerinde de bulabileceğimiz gibi aktif bir merkez olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Reform Paketi sıkı bir kontrol mekanizması yaratacak"

Türkiye'nin son yıllarda etkileyici bir büyüme performansı gösterdiğini belirten D-8 Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Türkiye'nin yabancı yatırım çekmesine yardımcı oldu. Türkiye, 2019'da Avrupa'nın en popüler 7 doğrudan yabancı yatırım destinasyonlarından biri haline geldi. Bu trendi kesinlikle sürdürecek.

İstanbul Finans Merkezi ve yapılan reformlarla Türkiye kesinlikle daha fazla yatırım çekecek. Türkiye, potansiyeliyle hem finansal sistem bağlamında hem de ülkeye yatırım çekmede rekabetçi kalmaya devam edecek.

Reform Paketi, Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırımcı çekmesine, ticaret hacmini artırmasına, fiyat istikrarını sağlamasına ve makroekonomik ihtiyaçlarını sağlamasına fayda sağlayacaktır.

EKONOMİ Ford Otosan'ın 2 milyar avroluk yatırımı sanayicileri sevindirdi