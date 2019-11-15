Daha fazla üretim için güçbirliği imzası

Afrika'dan Okyanusya'ya, Amerika'dan Asya'ya kadar 170 ülkeye satış yapan, Türkiye, Çin ve ABD'deki üretim tesisleriyle dünyanın 5 büyük jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jeneratör, global bir marka olarak dünya ligindeki yerini yükseltecek önemli bir iş birliğine imza attı. Aksa Jeneratör, Japon sanayi devi Mitsubishi ile yüksek teknolojili jeneratör üretmek üzere Asya Pasifik merkezli ortak bir şirket kurdu.

İLK 5 ÜRETİCİDEN BİRİ

Aksa Jeneratör CEO'su Peker, pazara yön veren bir konuma eriştiklerini belirterek, yüzde 100 yerli ve milli Türk markası olduklarını hatırlattı. Türkiye'nin yanı sıra Amerika ve Çin'de de üretim yaptıklarını, yaklaşık bin 200 çalışanları bulunduğunu, 600 çalışanın Türkiye'de, diğer 600 çalışanın da yurt dışında bulunan lokasyonlarda görevlerini yerine getirdiğini anlatan Peker, "2019 yılının finansal göstergelerine baktığımızda, dolar bazında yaklaşık yüzde 8 civarında artış yakaladık. Ciromuzun yüzde 70'ten fazlasını ihracat oluşturuyor. Türkiye'de uzun yıllardır açık ara pazar lideriyiz. Dünyada ilk 5 üreticiden biriyiz. Türkiye'de liderliğimizi korumak ve dünyada üst sıralara yükselmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ DÜNYADA KABUL GÖRDÜ

Alper Peker, 35 yıllık deneyime sahip bir şirket olmanın gücü ve son yıllarda Türkiye imajının da giderek güçlenmesiyle Japon devi Mitsubishi ile ortaklık yapma şansı yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Japon endüstri ve sanayi devi Mitsubishi ile yeni bir ortaklık kurduk. Şirketin ismi Mitsubishi Motor Sistemleri oldu. 2 yıllık bir hazırlığın sonunda ortaklığımız resmileşti. Mitsubishi'nin çok köklü bir geleneği var. Yeni kurulan şirket, Mitsubishi-Aksa markasıyla Mitsubishi motorlarıyla jeneratör üretimi yapacak. Bu jeneratörlerin bir kısmı Çin'de, bir kısmı Türkiye'de üretilecek. Türk mühendislerin dizayn ettiği bu jeneratörleri yeni pazarlara sunacağız. Mitsubishi ile ortaklık, bizim satışlarımıza yıllık 100 milyon dolarlık bir artış getirecek. Bu ortaklık, Türk mühendislik gücünün de artık dünyada kabul edildiğinin göstergesidir."

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HEDEF İLK 3 ÜRETİCİDEN BİRİ OLMAK

Alper Peker, Aksa Jeneratör'ün, 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk 3 üretici firmadan biri olma hedefiyle çalıştığını belirterek, büyüme stratejilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Afrika kıtası öncelikli olmak üzere Hindistan gibi ülkelere ve Avrupa'ya yatırımlarımızı sürdürerek dünya pazarında ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz." 1968 yılında kurulan Aksa Jeneratör, 170 ülkeye ulaşan ihracatı ve küresel sektörde ilk 5 üretici arasında olma özelliği ile Türkiye ekonomisine yüksek katkı sunan firmalar arasında yer alıyor. Aksa Jeneratör'ün Türkiye, Çin ve ABD'de 3 üretim tesisi bulunuyor. 2018 yılında 1,5 milyar TL ciroya ulaşan şirket, cirosunun yüzde 65'ini yurt dışı satışlardan sağladı.