DASK'tan deprem bölgesine 24 milyar TL'lik ödeme

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve tarafımıza yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kadar kısa sürede bu denli büyük bir başarının mimarı olan DASK ekibine, sigortalılarımızla ödemelerini buluşturan başta Vakıfbank olmak üzere tüm bankalarımıza ve siz değerli sigortalılarımıza teşekkür ederiz.