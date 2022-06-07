Ekonomi Demir İpek Yolunda önemli adım İlk ray kaynağı yarın yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Demir İpek Yolu'nda önemli adım: İlk ray kaynağı yarın yapılacak

Demir İpek Yolu'nun önemli bölümlerinden olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) kesiminde ilk ray kaynağı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi AA
Demir İpek Yolunda önemli adım: İlk ray kaynağı yarın yapılacak
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun en önemli bölümlerinden birinin Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hattın Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen projelerden olduğu ve Kapıkule-Çerkezköy kesiminde Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın ilk ray kaynağının yapılacağı bildirildi.

Projenin, AB'nin aday ülkelere tek kalemde verdiği en büyük fon miktarına sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demir yoluyla kesintisiz olarak bağlanmalarını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Çerkezköy-Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 152,9 kilometresi ÇE-KA kesimi kapsamında olan demir yolu hattının inşası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AB kaynaklarından karşılanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy Kesimi İnşası Projesi ile gerçekleşiyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı yeni demir yoluyla yolcu taşımacılığının 4 saatten 1 saat 36 dakikaya, yük taşımacılığının ise 6,5 saatten 3 saate düşürülmesi hedefleniyor."

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