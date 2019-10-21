Demir yolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak

4 bin 104 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağının aradan geçen sürede yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi.

O dönemde YHT hattı yokken bin 213 kilometre YHT hattının inşa edildiğini ifade eden Turhan, 10 bin 959 kilometre olan konvansiyonel hat uzunluğunun da yüzde 6 artırılarak 11 bin 590 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Turhan, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunun yüzde 132 artırılarak 5 bin 809 kilometreye, 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun da yüzde 166 yükseltilerek 5 bin 530 kilometreye çıkarıldığını aktardı.

Bin 889 kilometre YHT, bin 786 kilometre HT ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demir yolu hattı yapım çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Turhan, 152 kilometrelik HT hattının yapımının ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Bakan Turhan, 2023 yılı hedefleri kapsamında 2 bin 331 kilometrelik hattın proje çalışmalarının tamamlandığına işaret ederek, 6 bin 434 kilometre için proje hazırlama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Turhan, yeni hat yapımlarıyla 2 bin 323 kilometrelik kesimde sinyalizasyon ve 987 kilometrelik kesimde elektrifikasyon yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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"Öncelikli hedef, yüksek hızlı demir yolu ağı"

TCDD'ye ait büyük yatırım projeleri hakkında bilgi veren Turhan, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demir yolu ağının oluşturulmasının öncelikli hedef olarak belirlendiğini söyledi.

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Bu çekirdek ağın parçası olan ve yapımı devam eden 508 kilometrelik Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin kalan altyapı ve üstyapı işlerinin yapımlarına 2020'de başlanmasının planlandığını belirten Turhan, Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar kesiminin 2022'de, Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin de 2023 yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Uşak kesimlerinin altyapı işleri ile Ankara (Polatlı)-Uşak kesimi üstyapı işleri için ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Turhan, Orta Anadolu'yu Ege ile bağlayacak bu projenin, ulusal demir yolu ağının entegrasyonuna da katkı sağlayacağını bildirdi.

Turhan, 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 95 fiziksel ilerleme sağlandığını aktararak, "Ankara-Sivas hattının Yerköy-Yıldızeli kesiminde bu yılın sonunda test sürüşlerine başlanması ve 2020'nin ikinci çeyreğinde işletmeciliğe geçilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas hattında 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak." dedi.

OYNAT 02:19 Gebze-Halkalı banliyö hattında deneme sürüşleri başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün Gebze-Halkalı banliyö hattında deneme sürüşlerine başladıklarını belirterek, 'Bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Kalan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi, hizmeti, demir yolunu İstanbulluların hizmetine sunacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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"Halkalı-Kapıkule HT Projesi 2024'te tamamlanacak"

Halkalı-Kapıkule Hızlı Demir Yolu hattının Pekin'den Londra'ya kesintisiz demir yolu projesinin en önemli halkasını oluşturduğuna dikkati çeken Turhan, hızlı treni Avrupa ile buluşturacak 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule HT hattında yapılacak 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin öz kaynak, kredi ve İPA kapsamında yapımı için temelin 25 Eylül'de atıldığını hatırlattı. Bu kapsamda, Edirne-Havsa'dan başlayan hattın yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Turhan, 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesiminde ise ihaleye çıkılması için çalışmaların sürdüğünü, projenin 2024'te tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

"Konya-Karaman hattı 40 dakikaya düşecek"

Bakan Turhan, Konya, Karaman ve Kayseri'den gelen yüklerin Mersin Limanı'na daha hızlı aktarılmasını sağlamak amacıyla planlanan Konya-Karaman-Mersin-Adana HT Projesi'nin, bölgedeki yolcu taşımacılığının geliştirilmesine de katkı sağlayacağını bildirdi.

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Uzunluğu 423 kilometre olan projenin 102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemelerinin tamamlanarak elektrikli olarak işletmeye alındığı bilgisini veren Turhan, "Bu hatta 2020'de sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanarak, saatte 200 kilometre hızla gidecek HT işletmeciliğine geçilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Konya-Karaman hattındaki seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düşecek." diye konuştu.

Konya-Karaman hattının devamı niteliğindeki 245 kilometrelik Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice) etabının Karaman-Ulukışla kesiminde inşaat çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Turhan, projenin 2022'de tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Turhan, 110 kilometrelik Ulukışla-Yenice kesiminde proje çalışmalarının tamamlandığını, Adana-Mersin hattındaki mevcut çift hattın 4 hatlı hale getirilmesi amacıyla başlatılan 3'üncü ve 4'üncü hat yapımında da altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti. Bakan Turhan, mevcut demir yolunu Çukurova Havalimanı ile bağlayacak projenin yapımı için ihale hazırlık çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

FOTOĞRAF 19 TCDD tarafından Alman Siemens firmasından temin edilen ve test sürüşleri tamamlanan turkuaz renkli yeni çok yüksek hızlı tren setlerinden ilki Ankara-Konya YHT hattında bugün hizmete girdi.​ TCDD Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürü Abdurrahman Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve İstanbul-Konya'daki mevcut ve yapımı devam eden Ankara-Sivas, Ankara-İzmir YHT hatları ile Konya-Karaman ve Bursa-Bilecik hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere 7 adet çok yüksek hızlı tren seti temini projesi kapsamında sipariş verildiğini anımsattı. YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı TCDD tarafından Alman Siemens firmasından temin edilen ve test sürüşleri tamamlanan turkuaz renkli yeni çok yüksek hızlı tren setlerinden ilki Ankara-Konya YHT hattında bugün hizmete girdi. BiP'te paylaş

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"Adana-Gaziantep hattı 1 saat 30 dakika olacak"

Uzunluğu 236 kilometre olan Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi'nde yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Turhan, "2023 yılında tamamlanması planlanan projeyle Adana ve Gaziantep arası seyahat süresi 5 saat 23 dakikadan 1 saat 30 dakikaya düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu-batı koridorunun devamı niteliğindeki 242 kilometrelik Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Projesi'nde yapımın Sivas-Zara ve Zara-Erzincan olmak üzere iki kesim halinde sürdürüldüğü bilgisini veren Turhan, 74 kilometrelik Sivas-Zara hattında yapım çalışmalarının devam ettiğini, 168 kilometrelik Zara-Erzincan kesiminde ise ihale hazırlık sürecinde bulunulduğunu anlattı.

Turhan, Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Hattı tamamlandığında Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi'ne bağlantı sağlanacağını ifade ederek, böylece tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılacağını söyledi.

Yerköy-Kayseri YHT Projesi'nde 142 kilometrelik hattın yapım ihalesine bu yıl sonuna kadar finansman teminine göre çıkılacağını ifade eden Turhan, projenin 2025'te tamamlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

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"Bursa-İstanbul hattı 2 saat 15 dakika olacak"

Bursa-Bilecik (Osmaneli) hattındaki 106 kilometrelik Bursa-Bilecek HT Projesi'nde, Bursa-Gölbaşı-Yenişehir kesiminde altyapı yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Yenişehir-Osmaneli kesiminde altyapı işleri ile Bursa-Osmaneli hattındaki üstyapı ve elektrifikasyon-sinyalizasyon-telekomünikasyon (EST) sistemi yapımı için ihale hazırlıkları devam ediyor. Bütçe imkanları dahilinde bu yıl sonuna kadar ihale süreçlerinin tamamlanarak Bursa-Yenişehir kesiminde 2022'de test sürüşlerine başlanması ve 2023'te projenin tamamlanması hedefleniyor. Bursa-Osmaneli HT Projesi tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul hattında ulaşım yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak."

Turhan, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı yeni demir yolunun 118 kilometre uzunluğunda olduğuna işaret ederek, hızlı tren hattının projelerinin tamamlandığını, yapım ihalesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Gaziantep'te Başpınar-Oduncular hattında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek Gaziray'ın temelinin geçen yıl atıldığını anımsatan Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğiyle uygulamaya geçirilecek projenin altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.