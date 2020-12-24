Ekonomi Demiryolunda yeni bir çağ
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Demiryolunda yeni bir çağ: İpek Yolu'nun güzergahı, İpek Yolu'na dahil olan ülkeler, Çin treni nerede?

Demiryolunda yeni bir çağ

Türkiye ile Çin arasında kesintisiz ticaret ve Asya ülkelerine de doğrudan erişimi sağlayan ihracat treninin ikincisi de yola çıktı. 2021 yılı için iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılması planlanan seferlerin müjdesini veren Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, trenin demiryolu yük taşımacılığında yeni bir dönem başlattığını söyledi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türkiye’nin yıllardır demiryollarına ve ulaştırmaya yaptığı yatırımların meyvesi olarak da değerlendirilen bu gelişme ile ticaret yeni bir boyut kazanacak.
Türkiye’nin yıllardır demiryollarına ve ulaştırmaya yaptığı yatırımların meyvesi olarak da değerlendirilen bu gelişme ile ticaret yeni bir boyut kazanacak.

Türkiye’den çıkarak Gürcistan ve Azerbaycan’ı geçen, Hazar Denizi’ni aşmak suretiyle Kazakistan’ı kateden ve yaklaşık 8 bin 700 kilometre yol alan ihracat treni Türkiye’den Uzak Asya’ya demir yolu sevkiyatları açısından yeni bir çağ başlattı. Türkiye’nin yıllardır demiryollarına ve ulaştırmaya yaptığı yatırımların meyvesi olarak da değerlendirilen bu gelişme ile ticaret yeni bir boyut kazanacak. Türkiye’den Çin’e ulaşan ilk ihracat treni için Çin’in Xi’an şehrinde resmi tören gerçekleştirildi.

Çin'e giden ikinci ihracat treni Kayseri'ye ulaştı
EKONOMİ
Çin'e giden ikinci ihracat treni Kayseri'ye ulaştı

HAFTADA İKİ GÜN KARŞILIKLI SEFER

Adil Karaismailoğlu

Törene, video konferans yoluyla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını ifade etti. İkinci ihracat treninin de Çin’in Xi’an şehrine doğru yolda olduğunu, trenin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 beyaz eşya yüküyle başarıyla yolculuğuna devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecek. Çin’e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin, yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olmasını temenni ediyorum.”

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor
EKONOMİ
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

13 GÜNDE ULAŞMA BAŞARISI

Ruhsar Pekcan
  • Törede video konferans yolu ile katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Türk mallarının, tarihi İpek Yolu’nun izinde, demir yolu üzerinde, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek” ifadelerini kullandı. Bakanlık olarak özellikle Çin’e ulaşımda kritik geçiş noktası olan Bakü- Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerindeki çalışmaları da önemsediklerini ve desteklediklerini anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

YENİ PROJELER İÇİN HAZIRIZ

“Bakü Tiflis Kars demir yolu hattının ve dolayısıyla Orta Koridor’un etkin kullanımı, ilgili tüm paydaş ülkelerin iş birliğinin artırması ve Hazar geçişlerinin sorunsuz ve daha sık kullanımı ile başarıya ulaşabilecektir. İlgili tüm ülkelerin birlikte çalışarak Orta Koridor’u daha çok kullanılır hale getirmesi bölgede sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sunacaktır. Ayrıca ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu Asya Yatırım ve Altyapı Bankası, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde stratejik imkanlar sunmaktadır. Bu nedenle Türk firmalarının Asya Yatırım ve Altyapı Bankası finansmanı ile gerçekleştirilecek projelerde etkin bir biçimde yer almasını arzu ediyoruz.”

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