Deniz ürünleri ihracatında önemli bir yer tutan deniz salyangozu balıkçıların gelir kaynağı oldu

Trabzon’da bazı balıkçılar Karadeniz’de yeterince balık avlayamadıklarından özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde ihraç edilen deniz salyangozuna yönelirken salyangozun, ekonomik olarak da yüzlerini güldürdüğünü belirttiler. İhraç edilen deniz salyangozu sayesinde ülke ekonomisine önemli ölçüde döviz girdisi sağladıklarını belirten balıkçılar, teknelerini de salyangoza göre dizayn ettiklerini ifade ettiler.

Balık olmadığı için salyangozun peşinden gittiklerini belirten balıkçılardan Erkan Acuner, tamamen salyangoza yöneldiklerini ifade ederek “Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından o günden beri tamamen deniz salyangozuna çalışıyoruz. Bu sezon palamut avı çok kısır geçti. Hemen hemen yok denecek kadar az oldu diyebiliriz. Dolayısıyla durum böyle olunca biz de deniz salyangozuna yöneldik. Deniz salyangozu tamamen ihracata yönelik bir ürün. İhracat sayesinde ülkemize döviz girdisi kazandırıyoruz, bu sayede biz de kazanıyoruz. Getirisi de güzel olduğu için peşine düştük” dedi.

İHA Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından sezona ilk olarak palamut avı ile başlayan balıkçılar, bu balıkta umduklarını bulamayınca hamsi avı dışında deniz salyangozuna yöneldi.

"Salyangoz çıkartırken denizi temizlemeye çalışıyoruz"

Salyangoz çıkartırken denizdeki çöpleri de temizlemeye çalıştıklarını belirten Acuner, “Türkiye genelinde salyangoz çıkartan arkadaşlarımızla başlattığımız kampanya kapsamında deniz dibinde bulunan plastik şişeler olsun, diğer çöpleri olsun bunları da çıkartarak denizimizi temizlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla salyangoz çıkartırken denizi de temizliyoruz” diye konuştu.

Trabzon’da bulunan teknelerin günde yaklaşık 25 ton salyangoz çıkardığını tahmin ettiklerini belirten Acuner, “Balık olmayınca mecburen salyangoza umut bağladık. Zaten teknelerimizi ona göre dizayn ettik. Genelde salyangoz çıkartıyoruz. Seneye balık olursa biz de bu sefer balığın peşinden gideceğiz. Bölgemizde bazı balıkçılar günde 500-600 kilo bazen 1 tona kadar salyangoz çıkartabiliyor. Trabzon’da günde yaklaşık 25 ton salyangoz çıkartıldığını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla kazancı balıkçıyı da kurtarıyor ayrıca ülkemize de döviz girdisi de sağlıyor. Genelde İtalya, Fransa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Yaklaşık 20 yıldan beri çıkartılıyor. Ancak son 3-4 yıldan beri daha yoğun şekilde çıkartılıyor. Hafife alınmayacak bir rakam kazandırıyor” şeklinde konuştu.

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İHA Doğu Karadeniz’de çıkartılan deniz salyangozunun kilosu 2 TL’den satılırken, batı illerinde ise fiyatı 4 TL’ye kadar çıkıyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’de çıkartılan deniz salyangozunun kilosu 2 TL’den satılırken, batı illerinde ise fiyatı 4 TL’ye kadar çıktığı belirtildi. Çıkartılan salyangozların içi gıda, kabukları ise kozmetik sektöründe kullanıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 10 Karadeniz'de kıyı balıkçıları tarafından teknelerle 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemiyle yapılan deniz salyangozu avcılığı, Uzakdoğu ülkelerinden çok talep görüyor. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar tarafından avlanan deniz salyangozları, fabrikalarda işlendikten sonra Japonya, Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere ihraç edilerek ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor. ‘BALIK AVI KÖTÜ GİDİNCE HERKES SALYANGOZA YÖNELDİ’ <br> Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Ertan Akdeniz, argana ve dalma yöntemiyle salyangoz avcılığı yaptıklarını, çıkardıkları salyangozları fabrikalara gönderdiklerini söyledi. Fabrikalarda işlenerek gemilerle Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozunun, özellikle kıyı balıkçıları için büyük gelir kapısı olduğunu belirten Akdeniz, “Salyangozları alıp işleyen fabrikalar var. 15-20 ülkeye ihraç oluyor. Zorlukları çok, teknelerimizle sabah 6’dan akşam 8’e kadar çalışıyoruz... Salyangozlar da azaldı. Balık bu sene aşırı zayıf. Büyük balıkçılar da hamsiye yöneldi. Kıyı balıkçıları olarak bize salyangoz kaldı. İyi sezonda günde 1 buçuk ton civarında salyangoz avlarken, bu aralar miktar 200-300 kiloya kadar düştü. Balık avı kötü gidince bu kez herkes salyangoza yöneldi” dedi. ‘GÜNLÜK AV MİKTARI AZALDI' <br> Günlük avladıkları salyangoz miktarının azalmasına rağmen, yeterli balık olmadığından bu avcılığı yapmaya devam ettiklerini anlatan Akdeniz, “Yapacak işimiz kalmadı ama evimize, çocuklarımıza ekmek götürmemiz lazım. Masraflarımız da ağır, bir tekneyle günde 50-60 litre mazot yakıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, ucuz mazot kullanıyoruz ama o da yükseldi. Teknelerimizde 3 tane de tayfamız oluyor. Günde 800 kilo, 1 ton salyangoz tuttuğumuzda az çok para kalıyordu. Şu anda 200-300 kiloya düştü, para kazanılmıyor. Salyangoz işçiliği çok zor, denizde 8-10 metre derinlikten çıkarıyoruz. Çok zahmetli, zahmet olmadan para kazanma yok” şeklinde konuştu. ‘BALIK OLMAYINCA ARGANA SERBEST BIRAKILMALI’ <br> Murat Aydemir ise, balık sezonunun kötü gittiğini belirterek Balık çıkmayınca balıkçılar salyangoza yöneldi. Ordu açıklarında salyangozdan başka balık türü yok şu anda. Salyangoz avcılığı zor. Devletten isteğimiz tek değil de bunu çift argana ile çekmemiz... Denizde kaldığımız süre uzadıkça mazot maliyeti de artıyor. Balığın olmadığı durumlarda çift arganayı serbest bırakmaları lazım. Salyangoz dolar üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yasağı olur mu? Bundan ekmek yiyen insanlar var” diye konuştu. Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi Karadeniz'de balık sezonunun kötü gittiğini belirten balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Fabrikalarda işlendikten sonra Uzak Doğu ülkelerine ihraç edilen deniz salyangozları, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.

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