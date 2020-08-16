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Ekonomi Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi raporunda yer alan bilgilere göre ortalama 25 yıllık kullanma ömrü bulunan offshore rüzgar santrallerinden 1 megavat kapasite elde edebilmek için 17 farklı ve tam zamanlı iş koluna ihtiyaç duyuluyor. Küresel ısınma seviyesini 1,5 ila 2 derecede tutabilmek için 2030 yılına kadar rüzgarda yıllık bazda 100 gigavatlık ilave kapasite sağlanması gerekiyor. Deniz üstü (offshore) rüzgar santrallerinin ülkelerin elektrik sistemine dahil olmaya devam etmesiyle küresel anlamda yaklaşık 900 bin kişiye yeni iş imkanı ve istihdam oluşturması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Offshore rüzgar santrallerinin 25 yıl kullanma ömrü bulunuyor.
Offshore rüzgar santrallerinin 25 yıl kullanma ömrü bulunuyor.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan ve rüzgar enerjisi sektörüne küresel ölçekte kapsamlı bir bakış sunan Küresel Deniz Üstü (Offshore) Rüzgar Raporunun ikinci baskısından derlenen bilgilere göre, ortalama 25 yıllık kullanma ömrü bulunan offshore rüzgar santrallerinden 1 megavat kapasite elde edebilmek için 17 farklı ve tam zamanlı iş koluna ihtiyaç duyuluyor.

Buna göre, önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ölçekte 51 gigavat düzeyinde offshore rüzgar santralinin kurulumunun gerçekleşmesi ve 10 yıl içinde ise 6,2 gigavat seviyesinde yüzer offshore rüzgar santralinin devreye entegre edilmesi planlanıyor.

Geleceğin enerjisi 'Rüzgar'
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Geleceğin enerjisi 'Rüzgar'
  • Böylelikle, 2024 yılına kadar offshore rüzgar santrallerinin ülkelerin elektrik sistemine dahil olmaya devam etmesiyle küresel anlamda yaklaşık 900 bin kişiye yeni iş imkanı ve istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

Offshore rüzgar santrallerinin, proje planlaması başta olmak üzere, finans, üretim, taşımacılık, inşaat, demir çelik, işletme ve bakım sektörlerinde istihdam oluşturması bekleniyor. Meslek gruplarında ise teknik elemanlar, elektrik tesisatı, rüzgar türbini teknik elemanı, mühendis, bilim adamı, boru tesisatçısı gibi alanlar öne çıkıyor.

Teknoloji rüzgar türbinlerini de büyüttü
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Teknoloji rüzgar türbinlerini de büyüttü

Offshore rüzgar piyasası analistleri istihdam olanaklarının sektörün istikrarlı büyüme gösteren Avrupa'da sabit kalacağını belirtirken, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerindeki yeni offshore rüzgar enerjisi projelerine bağlı olarak artacağını öngörüyor.

Türkiye’nin rüzgârı büyüyor
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Türkiye’nin rüzgârı büyüyor
Türkiye'de rüzgar enerjisi yatırımları hız kazanıyor. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü belirlemelerine göre, ülkemizin 10 bin MW deniz üstünde, 38 bin MW karada olmak üzere toplam 48 bin MW'lık tekno ekonomik rüzgar potansiyeli olduğu açıklandı.


Küresel ısınmayla mücadelede temiz enerji

Ayrıca, küresel ısınma seviyesini 1,5 ila 2 santigrat derecede tutabilmek için 2030 yılına kadar rüzgar enerjisinde yıllık bazda 100 gigavatlık ilave kapasite oluşturulması gerekiyor.

Toplam 1 gigavat kapasiteli deniz üstü rüzgar santralinin 3,5 milyon ton karbondioksit salımını engellediği ifade edilirken, zararlı emisyonların azaltılması için fosil yakıtların kullanımı yerine daha fazla miktarda karasal ve deniz üstü rüzgar santrali, güneş, hidroelektrik ve verimli doğal gaz elektrik santrallerinin kurulumunun gerektiğine işaret ediliyor.

Bu arada, geçen yıl sonu itibariyle ilave edilen dünya rüzgar kurulu gücünün yüzde 10'una ulaşan offshore rüzgar santrallerinin, 2025 yılına kadar toplam kurulu güç içindeki oranının yüzde 20 düzeyini aşması bekleniyor.

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