Deprem bölgesi kalkındırılıyor: Bakan Şimşek açıkladı! 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu belirterek, yaklaşık 600 bin konutun riskli olduğunu söyledi. Özhaseki, "Bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun içinde bir kaç aydır büyük çaba içindeyiz." dedi.