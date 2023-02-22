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Ekonomi

Deprem bölgesinde 100 bin istihdam seferberliği: Nurdağı'nda çalışmalara başlandı

Deprem bölgesinde bulunanlar için 100 bin istihdam hedefi ile çalışma başlatan Yenibiris.com, bu kapsamda ilk ofisini Gaziantep Nurdağı'nda açtı.

15:13 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Mobil ofiste işe alım uzmanları ve gönüllülerden oluşan ekiple depremzedelere öz geçmiş oluşturma konusunda destek sağlanıyor.

Mobil ofiste işe alım uzmanları ve gönüllülerden oluşan ekiple depremzedelere öz geçmiş oluşturma konusunda destek sağlanıyor.

Yenibiris.com, deprem felaketinden etkilenen 11 ilde vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek ve yeni iş bulabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla geçici yerleşim birimlerinde "Yenibiriş İstihdam Merkezleri" kurmaya başladı.


Şirket, bu kapsamda Nurdağı'nda açtığı ilk mobil ofisinde işe alım uzmanları ve gönüllülerden oluşan ekiple depremzedelere öz geçmiş oluşturma konusunda destek sağlıyor.


Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren neler yapabilecekleri konusunda sürekli toplantılar yaptıklarını belirterek, hızla aksiyon aldıklarını söyledi.


Web siteleri üzerinde çeşitli ilanlar yayımladıklarını bildiren Özmen, "En önemli şey birebir temas. O yüzden öncelikli olarak Nurdağı'na gelip sahada insanlarla beraber neler yapabiliriz, halkın ihtiyacı nedir, yetkinlikleri nelerdir, buraya gelecek olan işverenler ilan yayımladıkları zaman buradan kaç kişiyi ne şekilde yönlendirebiliriz, bunları araştırmak istedik." dedi.


"İşveren desteği bizim için çok önemli"

Depremden etkilenen 11 ilde faaliyet göstermek istediklerini ifade eden Özmen, şunları kaydetti:

"11 ilde 100 bin istihdam hedefiyle yola çıktık. Burada tabii işveren desteği bizim için çok önemli. Bölge genelinde yapmış olduğumuz konuşmalarda duyduğumuz tek şey; insanlar burada kalmak istiyor, çoğu yerini, yurdunu bırakmak istemiyor. Dolayısıyla çoğunluk kendi bulunduğu yerde iş arıyor. O yüzden işverenlerimizden büyük bir destek rica ediyoruz. Amacımız, burada 100 bin istihdamı bölgede kalacak şekilde sağlayabilmek. Şimdiye kadar 750 kişiye ulaştık. Dünden beri yoğun bir talep var."


Proje kapsamında istihdam edilen Ömer Sönmez ise Nurdağı'nda yaşadığını ve depreme ailesiyle yakalandığını söyledi.

Söz konusu ofiste yarı zamanlı çalıştığını ifade eden Sönmez, "Bana yeni iş imkanı sağladılar. Ben de burada hemşehrilerime istihdam için çalışıyorum. Buraya gelenlerin başvurularını alıyoruz. Gelemeyecek olanlar için de biz gidip çadırları ve evleri tek tek gezerek başvurularını alıyoruz." dedi.

#Deprem bölgesi
#İstihdam
#İş
1 saat önce
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