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Ekonomi

Deprem bölgesinde banka borçlarına altı ay erteleme

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı.

12:34 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Arama kurtarma ekipleri enkazlarda adeta zamanla yarışarak vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Arama kurtarma ekipleri enkazlarda adeta zamanla yarışarak vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulunca depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşüldü.


Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bu kapsamda tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındı.


Buna göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek.

Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulacak.


Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilecek.


Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek.



Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..


#Bankacılık Sektörü
#TBB
#Banka borçları
#Deprem
#Kahramanmaraş
40 dakika önce
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Deprem bölgesinde banka borçlarına altı ay erteleme
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