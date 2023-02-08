Deprem sonrası kapatılan Borsa İstanbul için dikkat çeken beş talep: 10 milyar liralık kaynak girişi olabilir

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10 ilde büyük yıkıma yol açan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Borsa İstanbul'da pazartesi gününden itibaren açığa satışlar yasaklandı ve satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulaması devreye alınırken dün yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu.
Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyuruda, "Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı. Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu'' ifadelerine yer verildi.
Borsanın cuma gününe kadar kapalı tutulması talep edilirken 8 Şubat tarihinde borsa pay piyasası ve VİOP Pay ve Endeks Vadeli İşlemelerde gerçekleştirilen işlemlerin de iptal edilmesi isteniyor.
Borsanın kapanması 24 yıl sonra da bir ilk oldu. Borsa İstanbul son olarak 1999 yılında yaşanan Gölcük merkezli büyük depremin ardından kapatılmıştı.
Borsada 24 yıl sonra deprem kaynaklı alınan kapatma kararı sonrası yatırımcılar ise kritik bir çağrıda bulunup beş farklı talebi gündeme getiriyor. Arbitaj fonlarının işlemlerini tamamlayabilmesi için takasın gerçekleşeceği günler süresince pay piyasasının açık olması, hisse senedi ve esnek emeklilik fonlarına 2023 yılı için geçici olarak ilave yüzde 5 hisse senedi taşıma şartı getirilmesi önerilirken bu uygulama sayesinde yaklaşık 10 milyar liralık kaynağın borsaya girişinin sağlanabileceği kaydediliyor.
Varlık Fonu'nun, bünyesinde bulunan halka açık şirketlerin hisse alımını yaparak şirketlerine destek sağlayabileceğine de dikkat çekilirken bu şirketlerin kendi bünyesinde de hisse geri alımı yapması yönünde de talep bulunuyor. Öte yandan halka açık diğer şirketlerin de kendi şirketlerine destek olmak için yapacakları hisse geri alımlarında vergi istisnası getirilmesi öneriliyor.
MKK verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.