Depremin vurduğu 10 ilde pay senedi yatırımcısı 17 bin kişi azaldı

Depremde hayatını kaybeden pay senedi yatırımcılarının paylarının kime devredileceğine ilişkin sorular akıllara gelmeye başladı. Konuyla ilgili olarak Borsa İstanbul’un sitesinde veraset yoluyla menkul kıymet intikalinde izlenecek yola ilişkin bilgi yer alıyor. Buna göre, veraset yoluyla kendisine borsada işlem gören ya da görmeyen pay, borsa yatırım fonu, varant, sertifika veya yatırım ortaklığı payı intikal edecek olan ve veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermekle yükümlü kişi ya da kişiler yani varisler, mahkemeden veraset ilamı aldıktan sonra, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK)’ye başvuruda bulunarak varsa vefat eden kişiye ait hesaplarda bulunan menkul kıymetleri öğrenir. Varis veya vekili payları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar için veraset ve intikal vergisine esas teşkil edecek değerin belirlenmesine yönelik olarak Borsa İstanbul Pay Piyasası Direktörlüğü’ne hitaben yazılmış, söz konusu menkul kıymetlerin vefat tarihindeki kapanış fiyatlarının kendisine bildirilmesini talep eden bir dilekçe ile Borsa İstanbul Evrak Kayıt Birimine şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunabilir veya ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvuruda bulunarak takibin Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılmasını isteyebilir. Borsa İstanbul Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından, vefat eden kişinin sahip olduğu payların, borsa yatırım fonlarının, sertifikaların veya varantların vefat tarihindeki kapanış birim fiyatları dilekçe sahibine veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne hitaben yazılan bir yazı ile ivedilikle bildirilir.