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Ekonomi

Depremin vurduğu 11 il için asgari ücret düzenlemesi: Maaşa eklenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdiklerini bildirdi.

10:29 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv


Malatya'daki temasları kapsamında 1. OSB'de bir cam fabrikasında sanayicilerle buluşan Bakan Bilgin, burada sanayicilerin, üretimin artırılmasına ve işçilerin durumuna yönelik taleplerini dinledi.


Bakan Bilgin, yaptığı konuşmada, depremlerin sanayi kuruluşlarına da tahribat verdiğini, yeni sorunların ortaya çıktığını, depremin acılarını hafifletmenin yolunun ise dayanışmadan geçtiğini söyledi.


Çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde bir destek olacak

Üretimin başlamasının hayatı da normalleştireceğini söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:


"İlk aşamadaki sorun, iş gücü kaybı. Yani çalışan insanların, iş gücümüzün başka şehirlere gitmesi ve üretimin ihtiyaç duyduğu emeği organize edememesi. Bu konuda bizim zaten bir hazırlığımız var, onu çeşitli vesilelerle duyurdum.


Bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız

Çalışanlarınızın aldığı asgari ücretin üstünde onlara bir destek vermek. Bu, işveren sigorta priminin doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına, işin ücretine eklenmesi. Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik. İlgili kuruluşlarla, Maliyeyle, diğer kurumlarla bitirdikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."


Kısa çalışma ödeneği de devreye sokuluyor

Kısa çalışma ödeneğinin de devreye sokulduğuna değinen Bilgin, bunun iş organize etme kabiliyetinin ve bölgeden emeğin uzaklaşmasının önüne geçilmesinde katkısının bulunduğunu dile getirdi.




#Asgari ücret
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
#Deprem bölgesi
1 saat önce
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Depremin vurduğu 11 il için asgari ücret düzenlemesi: Maaşa eklenecek
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