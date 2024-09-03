Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için önemli haber: Mücbir sebep hali 30 Kasım'a kadar uzatıldı

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde, 2023'te bankacılık sektöründen 21 şirket yer alırken söz konusu firmalara 128 milyar 217 milyon 421 bin 175 lira vergi tahakkuk ettirildi. Listede, 2022 yılına göre Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası'nın yeri değişmezken İstanbul Takas ve Saklama Bankası listede yerini en çok yükselten şirket olarak dikkati çekti.