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Ekonomi

Depremzede yetiştiricilere hayvan teslimatı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettiklerini bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılan hayvan dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 04:01 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde gerçekleştirilen büyükbaş hayvan teslimlerinin bir kısmını geçtiğimiz yıl Ekim ayında Malatya’da yapmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde gerçekleştirilen büyükbaş hayvan teslimlerinin bir kısmını geçtiğimiz yıl Ekim ayında Malatya’da yapmıştı.

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ili etkileyen deprem, 50 binden fazla can alırken, binaların altında kalan hayvanlara da zarar verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettiklerini bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılan hayvan dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

TALİMAT ERDOĞAN’DAN

Deprem bölgesindeki yetiştiricilerin yaralarını sarmak için tüm imkanlarla çalışarak hayvan dağıtımını tamamladıklarını aktaran Yumaklı, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettik. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, her türlü afetten memleketimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

43 BİN KÜÇÜKBAŞ

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, depremden etkilenen illerde 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımı yapıldı.

Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat atandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Abdulkadir Polat getirildi. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#deprem bölgesi
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