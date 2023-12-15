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Ekonomi

Ziraat Bankası'na 1,75 milyar avroluk dış finansman

Ziraat Bankası, yüksek tutarlı yurt dışı finansman işlemi ile ihracata ve ekonomiye desteğini sürdürüyor. Banka, Alman bankacılık devi Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzaladı.

12:28 - 15/12/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Deutsche Bank ile vadesi 5 yıla kadar uzatılabilecek şekilde 1,75 milyar avroluk dış finansman imkanı sağlayan kredi ve fonlama anlaşması imzalandı.


Açıklamada, ülke ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler ile son dönemde iyileşen yatırımcı algısı ve finansman koşulları çerçevesinde yapılan anlaşmadan sağlanacak fonlama ile bankanın başta ihracatçılar olmak üzere ülkenin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere, sorumlu, etkin ve sürdürülebilir bankacılık anlayışı doğrultusunda katkı sağlamaya devam edeceği belirtilerek, "
Dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız benzer adımlarla uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliğimizi ve başta ihracatçılarımız olmak üzere ekonomimize desteğimizi artırarak sürdüreceğiz
." ifadelerine yer verildi.



#Deutsche Bank
#kredi ve fonlama anlaşması
#ziraat bankası
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