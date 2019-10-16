Ekonomi Dev yatırımı Türkiyeden almak için rakamı ikiye katladılar
OTOMOTİV

​Dev Volkswagen yatırımını Türkiye'den almak için rakamı ikiye katladılar

Dev yatırımı Türkiye'den almak için rakamı ikiye katladılar

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da planladığı fabrika yatırımını ertelediği iddiaları sonrası yatırım yeri noktasında Türkiye ile birlikte öne çıkan ülke olan Bulgaristan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşvik miktarını ikiye katladı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv: Volkswagen
Foto/arşiv: Volkswagen

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) kuracağı yeni fabrika için yer arayışında Türkiye'nin en ciddi rakibi olan Bulgaristan, fabrika için vereceği devlet teşviki miktarını ikiye katladı.

'İKİ KATI İÇİN HAZIRIZ'

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Bulgaristan'ın eski cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Alman "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, yeni fabrika için teklif ettikleri devlet teşvikini iki kat artırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Rosen Plevneliyev

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260 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Başkent Sofya merkezli Bulgar otomotivciler birliğinin başkanı olan Plevneliyev gazeteye yaptığı açıklamada, "Volkswagen şirketine 135 milyon euro yerine 250-260 milyon euro teklif etmenin bir yolunu bulduk" diye konuştu.

  • Volkswagen grubu Ekim ayının başında Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurduğunu açıklamıştı.

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