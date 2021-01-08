Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımı beklenen törenle, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı, alanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.
Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.
- Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.
Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.
Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.
Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.