Ekonomi Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda işe alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda işe alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atamalarının, bu ay içinde yapılacağı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuda işe alınacak
Foto/arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlığın kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

985 gencin ataması bu ay içinde eğitim durumlarına uygun kadrolara yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini yarından itibaren 22 Aralık’a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından ve turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.

Yargıtay'dan emsal karar: Baldıza evlilik teklifi boşanma sebebi
HAYAT
Yargıtay'dan emsal karar: Baldıza evlilik teklifi boşanma sebebi

Milli Eğitim Bakanlığı bilişim personeli alacak
EKONOMİ
Milli Eğitim Bakanlığı bilişim personeli alacak

Bakan Koca tarihi açıkladı: 40 bin personel alımı yapılacak
HAYAT
Bakan Koca tarihi açıkladı: 40 bin personel alımı yapılacak
Dolmabahçede kritik 3 puan

Dolmabahçe'de kritik 3 puan

​Beşiktaş evinde Kayserispor'u 4 golle geçti.
Taraftarlar ayakta alkışladı

Taraftarlar ayakta alkışladı

Genç futbolcu, Kayserispor maçında örnek bir davranış sergiledi.
PKK kampında eğitim alan Ferhat Encü HDPnin yeni İstanbul İl Başkanı oldu

Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Şampiyon Verstappen

Şampiyon Verstappen

​Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu.

Baba mirasını açıkladı: Tartışma cinayetle bitti.

​İsrail Başbakanı BAE'yi ziyaret ediyor.
Asitli saldırıya uğramıştı

Asitli saldırıya uğramıştı

Yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşıyla evlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.