Ekonomi 5 milyon adet aşı enjektörü alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devlet Malzeme Ofisi 5 milyon adet aşı enjektörü alacak

5 milyon adet aşı enjektörü alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü satın alacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Ofis, söz konusu enjenktörleri tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile piyasadan temin edecek.

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecek ve devamında tekliflerini sözlü olarak sürdürecekler.

Teklifler, 19 Şubat günü en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğün 4 No'lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

  • İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

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