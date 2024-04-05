Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda görevden alma ve atama kararı

Bayram tatilinde KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Üç günlük Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz kullanılacak