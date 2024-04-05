|
Ekonomi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çok sayıda görevden alma ve atama kararı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde bazı bölge müdürlüklerine ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:03 - 5/04/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "Atama Kararları"na göre, DSİ Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, 12. Bölge Müdürü Okan Bal, 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal görevden alındı.


Ayrıca, 4. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Alp, 5. Bölge Müdürlüğüne 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, 6. Bölge Müdürlüğüne 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, 7. Bölge Müdürlüğüne Köksal Buğra Çelik, 9. Bölge Müdürlüğüne Sebahattin Şamcı, 11. Bölge Müdürlüğüne Faruk Yücegök, 12. Bölge Müdürlüğüne 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, 13. Bölge Müdürlüğüne Özhan Erdanışman, 15. Bölge Müdürlüğüne Ali Naci Kösalı, 16. Bölge Müdürlüğüne Cihan Aksoy, 19. Bölge Müdürlüğüne Zafer Aslan, 23. Bölge Müdürlüğüne Yasin Devrim, 25. Bölge Müdürlüğüne Murat Lütfü Güldoğan atandı.




#atama
#Devlet Su İşleri
#Resmi Gazete
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aydın'da bayram namazı saat kaçta? Aydın 10 Nisan 2024 Ramazan bayramı namazı saati