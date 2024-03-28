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Ekonomi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Bakan Şimşek, 1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' iddiaları doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada gündem olan 'Bakan Şimşek, 1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

09:46 - 28/03/2024 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Bakan Şimşek, ‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi' iddiası doğru değildir.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmamıştır.

‘Bakan Şimşek'in açıklaması' iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.






#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Mehmet Şimşek
#dezenformasyon
1 saat önce
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